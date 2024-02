Booking-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmung rund um die Aktie von Booking ist derzeit überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die Kommentare der letzten Wochen spiegeln diese Einschätzungen wider. Insgesamt wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft, da in den Kommentaren vor allem negative Themen angesprochen wurden. Dennoch lassen sich auch sechs Handelssignale ermitteln, von denen sechs positiv und keines negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zusammengefasst ist die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Stärke der Aktie von Booking derzeit bei 35,85 liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf Basis des Relative Strength-Index als "Neutral" bewertet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Von 20 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Booking-Aktie sind 15 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 3058,56 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -18,45 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer Empfehlung als "Schlecht" von den Analysten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Booking in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +57,54 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -8,99 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Booking um 57,74 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.