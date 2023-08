Booking: Analysten sehen mittelfristig Kursziel bei 2,61 Tsd. EUR

Die Aktie von Booking verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +7,86%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um +3,11%, was auf ein optimistisches Marktumfeld schließen lässt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Booking laut Bankanalysten bei 2,61 Tsd. EUR. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten Investoren einen Gewinn in Höhe von -5,98% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Von insgesamt 35 befragten Analysten empfehlen 13 die Aktie als “starken Kauf”, während weitere sieben ein “Kauf”-Rating vergeben haben. Weitere 13 plädieren zum “Halten” und nur einer einzigen Rateneinstufung zufolge sollte man die Booking-Aktien zum Verkauf anbieten; einer Meinung zufolge gar sofort.

Das Guru-Rating bleibt mit einem...