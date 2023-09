Booking: Analysten sehen Kursziel bei 3,12 Tsd. EUR

Die Aktie von Booking hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und notiert aktuell um +0,87% höher als am Vortag. Insgesamt steht jedoch ein Minus von -3,03% zu Buche.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 3,12 Tsd. EUR und bietet damit Investoren ein Potential von +8,60%. Derzeit empfehlen 15 Analysten die Aktie zum Kauf und weitere sechs Experten sind optimistisch gestimmt mit einem “Kauf”-Rating. Neutral bewerten elf weitere Fachleute das Papier mit “halten”. Nur einer ist pessimistisch und rät zum Verkauf der Aktie.

In Anbetracht dieser Bewertungen zeigt sich eine positive Einschätzung des Trend-Indikators “Guru-Rating”, das unverändert bei 3,97 bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Bankanalysten gehen davon aus, dass die Aktie von Booking unterbewertet ist und noch Potenzial für...