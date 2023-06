Booking: Analysten sehen Kursziel bei 2,43 Tsd. EUR

Booking verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +0,22%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung allerdings bei -3,48%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Die Aktie von Booking ist laut Bankanalysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 2,43 Tsd. EUR – ein Potenzial von +3,09% für Investoren. Die Meinungen der Experten sind jedoch geteilt angesichts des schwachen Trends in letzter Zeit.

14 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und 5 weitere bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Eine neutrale Bewertung (“halten”) haben sich 13 Experten gegeben. Nur einer rät zum Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,97 unverändert positiv.

Zusammenfassend liegt der Anteil der Analysten mit zumindest noch optimistischer Sichtweise bei...