Booking: Analysten sehen Kurspotenzial von +4,50% - Kursziel bei 3,10 Tsd. EUR

Die Booking-Aktie hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt nun insgesamt bei einem Plus von +1,21% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 3,10 Tsd. EUR aufweist – ein Potenzial von +4,50%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Am 11.09.2023 legte die Aktie um +1,26% zu

• Das Kurspotenzial beträgt demnach +4,50%

• 61,76% aller Analysten haben eine optimistische Einschätzung

15 Analysten halten die Booking-Aktie für einen starken Kauf und weitere sechs setzen ihr Rating auf “Kauf”. Elf Experten positionieren sich mit “halten” weitgehend neutral und nur einer hält einen Verkauf für angemessen. Ein Experte empfiehlt sogar den sofortigen Verkauf.

Das...