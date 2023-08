Booking: Analysten sehen Kurspotential von über 2,74 Tsd. EUR

Die Aktie von Booking hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt und legte gestern um +0,80% zu. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.

• Kursziel bei 2,74 Tsd. EUR – Kursrisiko: -3,97%

• Daumen hoch von 77% der Analysten

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97

Nach Ansicht von durchschnittlich 15 Experten besteht ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei einem Wert über 2,74 Tsd. EUR – was einem Potential von fast vier Prozent entspricht.

Trotz einer neutralen Entwicklung in der letzten Woche halten insgesamt 84 Prozent der Branchenspezialisten an ihrer positiven Einschätzung fest.

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen: Einer Analyse zufolge sollte man mit dem Kauf oder Verkauf warten.

Das Guru-Rating des Unternehmens liegt weiterhin...