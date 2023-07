Booking: Analysten sehen Kurspotential von +0,46% bei 2,56 Tsd. EUR

Die Aktie von Booking konnte gestern am Finanzmarkt einen Zuwachs von +1,14% verzeichnen und erreicht damit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +5,06%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 2,56 Tsd. EUR mit einem Kurspotenzial von +0,46%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und geben unterschiedliche Bewertungen ab:

– 13 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf.

– 7 weiter Experten sind ebenfalls optimistisch und empfehlen ein “Kauf”-Rating.

– 13 weitere Experten halten ihre Bewertung auf “halten”.

– Ein Experte schlägt vor, die Aktie sofort zu verkaufen.

– Nur eine Meinung ist negativ ausgerichtet.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,86. Diese...