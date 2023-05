Booking: Analysten beurteilen starkes Kurspotenzial mit Kursziel von 2,43 Tsd. EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Booking am Finanzmarkt betrug +1,07%, was die pessimistische Stimmung der vergangenen Handelswoche umkehren könnte. Das mittelfristige Kursziel von Booking wird im Durchschnitt bei 2,43 Tsd. EUR gesehen und bietet somit ein Investitionspotenzial in Höhe von +2,23%.

• Booking erreichte eine positive Entwicklung von +1,07% am 31.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel für Booking beträgt 2,43 Tsd. EUR

• Das Guru-Rating für die Aktie bleibt stabil bei 3,97

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit und geben unterschiedliche Bewertungen ab: Während sich insgesamt 14 Analysten optimistisch zeigen und einen Kauf empfehlen sowie fünf weitere eine ähnlich optimistische Einschätzung als “Kauf” bewerten, setzen sich andere Experten...