Booking: Analysten bescheinigen hohes Kurspotenzial

Die Buchungsplattform Booking erzielte gestern an der Börse einen Zuwachs von +0,58%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie um insgesamt +5,22%. Die Stimmung am Markt scheint optimistisch. Doch wie sehen die Experten das?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 2,70 Tsd. EUR. Dies entspricht einem Potenzial von -7,69% gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

15 derzeitige Analysen sprechen sich für einen Kauf aus und 7 weitere empfehlen immerhin noch ein “Kauf”. Weitere 11 Experten halten das Papier lediglich (“Halten”). Nur eine Person schlägt einen Verkauf vor und eine weitere sagt sogar einen sofortigen Verkauf voraus.

Insgesamt bleibt die Einschätzung jedoch positiv mit einem Guru-Rating von 3,97 (unverändert).