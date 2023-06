"Booking: Analysten Prognostizieren Kurssteigerung von +6,45%"

Die Aktie von Booking hat am gestrigen Tag ein Plus von +3,23% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 2,62 Tsd. EUR – das entspricht einem Kurspotenzial von +6,45%, wenn die Analysten Recht behalten.

Aktuell empfehlen insgesamt 20 Bankanalysten die Aktie zum Kauf oder Halten, während nur einer der Meinung ist, dass sie verkauft werden sollte. Dabei sind etwa zwei Drittel der Experten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei einem Wert von 3,89 und bestätigt damit die positive Einschätzung der meisten Analysten.