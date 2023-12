Booking Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Booking wird von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Meinung um -6,78% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklungen

Am 14.12.2023 verzeichnete Booking am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,47%. Damit setzte sich die positive Entwicklung der letzten fünf Handelstage fort, was einer Steigerung von +5,05% entspricht. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt derzeit recht optimistisch gestimmt ist.