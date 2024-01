Booking Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Booking wurde in den letzten Monaten anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Von 21 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 16 positiv, 4 neutral und 1 negativ, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers führte. Kurzfristig ergab sich sogar eine überwiegend positive Einschätzung. Die Aktie wurde zuletzt mit "Gut" bewertet, obwohl die durchschnittlichen Kursziele einen möglichen Rückgang um -13,36 Prozent nahelegen, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt erhielt Booking daher eine neutrale Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein überwiegend positives Bild. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führen zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index ergibt eine gemischte Bewertung, mit einem neutralen Wert für RSI7 und einem positiven Wert für RSI25, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.