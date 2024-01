Booking Aktie: Der weitere Knall!

Die Booking-Aktie wurde von insgesamt 20 Analysten bewertet, wovon 15 eine "Gut"-Einstufung abgaben, 4 neutral und 1 schlecht. Damit erhält das Wertpapier durchschnittlich ein "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 2989,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,28 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 3408,14 USD fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Insgesamt wird Booking von den Analysten als "Neutral" bewertet, da keine Updates aus dem letzten Monat vorliegen.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Booking-Aktie derzeit um +6,63 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt und um +16,48 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt. Somit wird die Aktie kurz- und langfristig als "Gut" eingeschätzt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Booking-Aktie zeigt einen Wert von 87 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (32,66) weder Überkauftheit noch -verkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Booking.