Booking Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie derzeit von den Anlegern diskutiert wird. Nur an zwei Tagen dominierten positive Themen, während an den anderen acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Booking diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung. Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Booking in den letzten 12 Monaten eine Performance von 76,02 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 35,9 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,11 Prozent im Branchenvergleich für Booking. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 10,92 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, um 65,1 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Von insgesamt 20 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Booking-Aktie sind 15 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Booking vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten betragen 2989,67 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -12,28 Prozent vom letzten Schlusskurs (3408,14 USD) fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Booking von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating. Der Relative Strength Index (RSI) der Booking-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 87, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 32,66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich eine abweichende Bewertung der Aktie basierend auf dem 25-Tage-RSI, die auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Booking.

