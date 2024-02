Booking Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Booking-Aktie zeigt, dass der Kurs derzeit um 5,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 18,47 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Booking-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (47,73) führen zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Booking, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde jedoch in etwa so häufig diskutiert wie normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von 21 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 16 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 3050,74 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 14,19 Prozent fallen könnte. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment in den sozialen Medien und die Analystenbewertungen gemischte Signale, was zu einem insgesamt neutralen bis schlechten Rating für die Booking-Aktie führt.