Booking Aktie: Das ist einfach klasse!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Booking mit 25 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 25,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Booking zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt das KGV von Booking um 49 Prozent niedriger, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird Booking auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität bezüglich Booking lässt darauf schließen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Booking eine Performance von 76,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um 35,9 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +40,11 Prozent im Branchenvergleich für Booking. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Booking deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Booking mit 3408,14 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (+6,63 Prozent) als auch über dem der letzten 200 Tage (+16,48 Prozent). Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.