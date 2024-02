Booking Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Booking-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen längerfristigen Durchschnitt von 3067,12 USD verzeichnet, was zu einer Abweichung von +21,18 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3716,84 USD führt. Auf Basis dieser Information erhält die Booking-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3528,47 USD zeigt eine Abweichung von +5,34 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Booking-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Von den insgesamt 20 Analystenbewertungen der Booking-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 15 Einstufungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele beträgt 3058,56 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -17,71 Prozent vom letzten Schlusskurs (3716,84 USD) fallen könnte. Daher erhält Booking eine "Schlecht"-Empfehlung auf Basis der Analystenbewertungen.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Booking mit einer Rendite von 48,55 Prozent um mehr als 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,19 Prozent, wobei Booking mit 57,74 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist die Booking-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,19 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,65 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.