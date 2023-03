Booking Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Booking, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.03.2023, 09:11 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 2613.43 USD.

Booking haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,08 ist die Aktie von Booking auf Basis der heutigen Notierungen 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (74,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Booking von 2613,43 USD ist mit +29,07 Prozent Entfernung vom GD200 (2024,79 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2336,21 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +11,87 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Booking-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Booking-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 15 "Buy"-, 7 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 9 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2662,68 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,88 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2613,43 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Booking eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

