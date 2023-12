Booking Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmung der Anleger für Booking ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Online-Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu erhalten. Es zeigt sich jedoch, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen die Diskussionen dominiert haben, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Booking derzeit um +14,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +22,55 Prozent, was auch langfristig als positiv angesehen wird.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Booking aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,91 im Vergleich zum Branchen-KGV von 50,3, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Jedoch ist die Dividende von Booking mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,77 % niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Ausschüttung um 2,77 Prozentpunkte niedriger ist.

Insgesamt ergibt sich eine positive Anleger-Stimmung, eine gute technische Analyse und fundamentale Bewertung, aber eine negative Einstufung der Dividende für Booking.