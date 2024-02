Booking Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Booking übertrifft die Konkurrenz in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche deutlich, mit einer beeindruckenden Performance von 54,27 Prozent in den letzten 12 Monaten, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -4,4 Prozent bei ähnlichen Aktien. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor schnitt Booking gut ab, mit einer Rendite von 59,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf Dividenden schüttet Booking derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird um 2,76 Prozentpunkte als schlechter als der Durchschnitt bewertet.

Die Analysten beurteilen die Aktie von Booking auf langfristiger Basis als "Gut", basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 16 die Aktie als gut und 4 als neutral bewerten. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3050,74 USD, was einer Erwartung von -14,27 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass Booking derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3009,58 USD, während der Kurs der Aktie bei 3558,45 USD liegt, was einer Überperformance von +18,24 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3401,13 USD, was einer Abweichung von +4,63 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" in der Kategorie Technische Analyse.