Booking Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Booking haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist und zu einer positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Booking derzeit bei 26,3 Euro, was 49 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 51 Euro. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung auf Grundlage des KGV.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Schlusskurse der Booking-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 2972,87 USD, was 17,93 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 3506,02 USD liegt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3333,08 USD gegenüber 3506,02 USD) bekommt die Aktie ein gutes Rating. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem guten Rating versehen.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -2,77 Prozent zum Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie eine schlechte Bewertung in diesem Bereich erhält.