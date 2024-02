Booking Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Booking liegt bei 29,22, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 50,49, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Booking in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einem negativen Stimmungsbild wider, das auf einer Auswertung sozialer Medien basiert. Daher wird das Sentiment und der Buzz mit "Schlecht" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Booking in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Booking derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Die Differenz beträgt 2,76 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,76 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Booking derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 3009,58 USD, während der Kurs der Aktie (3558,45 USD) um +18,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3401,13 USD ergibt sich hingegen eine Abweichung von +4,63 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".