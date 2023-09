Booking Aktie: Starke Performance und positive Prognose für Quartalsbilanz

Das aktuelle Kursniveau liegt bei 2,87 Tsd. EUR und damit deutlich über dem kurzfristigen Durchschnitt der letzten 50 Tage von 2,76 Tsd. EUR. Sollte es zu einer Korrektur kommen, könnte die Aktie bei etwa 2,71 Tsd. EUR Unterstützung finden.

Langfristig betrachtet zeigt der Chart jedoch eine positive Entwicklung. Innerhalb der letzten 12 Monate stieg die Booking Aktie um +62,10%. Aktionäre profitierten somit von einer starken Wertentwicklung.

Fazit

Für Aktionäre steht in knapp zwei Monaten ein wichtiger Termin an: Die Quartalsbilanz des Booking Unternehmens wird veröffentlicht. Analysten rechnen mit einem starken Umsatz- und Gewinnplus im Vergleich zum Vorquartal. Auch auf Jahressicht sehen Experten positive Entwicklungen für das Unternehmen in Bezug auf Umsatz und Gewinn.

Die Booking Aktie hat in den letzten Monaten bereits...