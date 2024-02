Booking Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Booking verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,55 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 57,63 Prozent zeigt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt bei -9,53 Prozent, und Booking übertrifft diesen Wert aktuell um 58,08 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI7 derzeit bei 80,54 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Booking überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 hingegen zeigt weniger Schwankungen und deutet darauf hin, dass Booking weder überkauft noch überverkauft ist. Deshalb wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für den RSI führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Booking in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen, in denen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion jedoch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Zum Thema Dividende weist Booking eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser unrentablen Dividendenrendite erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.