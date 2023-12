Booking Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Chase":

Die Analyse der Stimmungs- und Diskussionslage ergibt ein positives Bild für die Booking-Aktie. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was zu einem positiven Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen intensiver als üblich diskutiert und erhielt verstärkte Aufmerksamkeit von den Anlegern, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

In Bezug auf die Analystenbewertungen erhielt die Booking-Aktie insgesamt 20 Bewertungen, wovon 15 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 2989,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,1 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt. Somit erhält die Booking-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Booking mit 22 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Booking in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 54,25 Prozent erzielen, was im Vergleich zur Branche eine Outperformance von +55,67 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 58,83 Prozent deutlich vorne. Daher erhält Booking ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Booking-Aktie in Bezug auf Stimmung, Analystenbewertung, fundamentale Kennzahlen und Branchenvergleich.