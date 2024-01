Booking Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Stimmung rund um die Aktie von Booking war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es drei positive und sieben negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte.

Im Gegensatz dazu haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung von Kaufsignalen führte zu einer "Gut" Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Booking daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien sind neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Booking zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Jedoch wies die Rate der Stimmungsänderung für Booking eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führte.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 25,8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Booking zahlt die Börse 25,8 Euro. Verglichen mit anderen Werten in der Branche, die durchschnittlich bei 50 liegen, wird deutlich, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Booking-Aktie ergibt einen Wert von 87,47 für den RSI7 (sieben Tage) und 32,66 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.