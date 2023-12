Booking Aktie: Der Knaller!

Die Buchung hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,8 % im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Booking-Aktie zeigt einen Wert von 23 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 28,18 im überverkauften Bereich und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Booking.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Booking bei 2875,3 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3469,21 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,66 % und führt zur Bewertung "Gut". Auch der GD50 liegt mit einem Abstand von +12,71 % bei einem Stand von 3077,97 USD im "Gut"-Bereich. Insgesamt erhält Booking daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Booking in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +53,65 % im Vergleich zum Durchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erzielt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Booking um 57,63 % über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Booking.