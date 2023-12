Booking Aktie: Der Knaller!

Die Analyse von Analysten zeigt, dass Booking in den letzten 12 Monaten 15 Mal die Bewertung "Gut", 4 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" erhalten hat. Langfristig betrachtet wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 3470,53 USD. Basierend darauf erwarten sie einen Rückgang um 13,86 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 2989,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 54,25 Prozent erzielt, was 57,8 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt (-3,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -0,43 Prozent, wobei Booking aktuell um 54,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Booking besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen vorherrschten und an fünf Tagen negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Bild jedoch zugunsten negativer Themen verschoben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit besonders viele "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Booking beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.