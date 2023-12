Booking Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Booking derzeit um 14,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage +22,55 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In fundamentalen Aspekten wird Booking im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,91, was einem Abstand von 54 Prozent zum Branchen-KGV von 50,3 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 20 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei das durchschnittliche Urteil "Gut" ist. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose von 2989,67 USD ergibt ein Abwärtspotential von -15,44 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Booking in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.