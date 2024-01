Booking Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Booking hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 64,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 36,14 Prozent, was Booking um 39,88 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Booking-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2912,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3480,56 USD liegt, was einem Unterschied von +19,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 3159,64 USD um +10,16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Auf dieser Basis erhält die Booking-Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Booking mit 0 Prozent 2,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger bei Booking in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigen 5 positive Signale und 0 negative Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral" Einschätzung.