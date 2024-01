Booking Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Booking liegt bei 32,94, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,46, was ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Booking derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 2,76 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,76 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" führt.

Die Diskussionen rund um Booking in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal ab. Während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden, lassen sich auch fünf Handelssignale ermitteln, die zu einer Gesamteinstufung als "gut" Aktie führen. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Booking in Bezug auf die Anlegerstimmung als "neutral" angemessen bewertet wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung der Aktie von Booking, sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividendenpolitik als auch die Anlegerstimmung und das Sentiment im Internet.