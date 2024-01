Booking Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Buchungsdividende liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die Analystenmeinungen zur Buchung sind insgesamt positiv, da 15 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Empfehlungen und 1 negative Empfehlung vorliegen. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Buchung beträgt 2989,67 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um 14,1 Prozent entspricht. Dafür erhalten sie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt führt die Analystenuntersuchung zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Buchungsaktie liegt für die letzten 7 Tage bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird die Aktie basierend auf dem 25-Tage RSI als "Gut" eingestuft, da er einen Wert von 26,01 hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ für die Buchung. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 5 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.