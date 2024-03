Booking Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Booking-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 68, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 50,13 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Booking häufig negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Booking liegt mit einem Wert von 27,19 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und ihr daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien einbringt.

Die Dividendenrendite von Booking liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.