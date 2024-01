Booking Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Booking-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert von 2972,87 USD liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3506,02 USD (Unterschied +17,93 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Eine ähnliche positive Einschätzung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, wobei auch hier der letzte Schlusskurs von 3506,02 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,19 Prozent) liegt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt Booking mit einer Rendite von 54,27 Prozent eine überdurchschnittliche Entwicklung. Ebenso übertrifft die Rendite von 54,58 Prozent im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche die mittlere Rendite von -0,31 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Bewertungen von insgesamt 21 Analysten für die Booking-Aktie ergaben 16 "Gut"-Bewertungen, 4 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Auch die aktuelle Empfehlung der Analysten für die Aktie ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel von 3050,74 USD der Analysten zeigt jedoch ein mögliches Abwärtspotential von -12,99 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Booking somit ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Die Dividendenpolitik von Booking wird von den Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt, was einer negativen Differenz von -2,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält Booking in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.