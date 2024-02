Booking Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Booking erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,15 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +53,94 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -8,69 Prozent, wobei Booking 53,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Booking liegt bei einem Wert von 25, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" unter dem Durchschnittswert liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Booking damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,74 % liegt die Dividende von Booking bei 0 %, was zu einer niedrigeren Bewertung bezüglich der Ausschüttung führt. Daher wird die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für Booking weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt wird der Aktie von Booking somit eine "Neutral"-Note für das langfristige Stimmungsbild zugeordnet.