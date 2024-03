Booking Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Booking-Aktie liegt mit einem Wert von 27,19 unter dem Branchendurchschnitt von 47, was sie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen lässt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Booking-Aktie beträgt 68, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 50,13, deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs der Booking-Aktie von 3499,73 USD um +12,52 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (3110,21 USD) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der durchschnittlichen Schlusskurse der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (3499,73 USD) auf ähnlichem Niveau liegt (-1,96 Prozent).

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Diskussionen und Interaktionen zu Booking in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Es gab an sechs Tagen positive und an acht Tagen negative Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.