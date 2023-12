Booking Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Booking. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 7,97 Punkte, was bedeutet, dass Booking momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Booking auch überverkauft (Wert: 20,76), und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Booking insgesamt 20 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 15 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Booking vor. Die Durchschnitts-Kursprognose von 2989,67 USD ergibt ein Abwärtspotential von -12,69 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Booking für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Booking beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Booking beträgt 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.