Booking Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Booking-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3072,39 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 3700,86 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20,46 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3539,49 USD, liegt der letzte Schlusskurs nur um +4,56 Prozent darüber, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Booking-Aktie bei 27,19 liegt, was 43 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (47,93). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Booking eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass der RSI7 aktuell bei 80,54 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Booking-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.