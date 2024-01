Booking Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analystenbewertung der Booking-Aktie zeigt, dass von insgesamt 21 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 16 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit als "Gut" zu bewerten. Kurzfristig betrachtet, gibt es innerhalb eines Monats 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Die Durchschnittskursziele ergeben sich zu 3050,74 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -13,36 Prozent von ihrem letzten Schlusskurs von 3521,15 USD fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Booking somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Booking als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Booking-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 27,68, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist somit als "Gut" zu bewerten.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Booking zuletzt vermehrt negative Meinungen in den sozialen Medien hervorgerufen hat. Trotzdem wurden auf analytischer Ebene vor allem "Gut"-Signale abgegeben. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Booking-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 2940,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3521,15 USD weist somit eine Abweichung von +19,75 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Somit erhält die Booking-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.