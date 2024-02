Booking Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Booking verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,55 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Booking damit 57,63 Prozent über dem Durchschnitt (-9,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -9,53 Prozent, wobei Booking aktuell 58,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Booking-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". Von insgesamt 20 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 15 auf "Gut", 4 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht". Bezüglich möglicher Kursentwicklungen prognostizieren Analysten im Durchschnitt eine Kursprognose von 3058,56 USD, was einem Abwärtspotential von -17,36 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Booking. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Frequenz der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Booking liegt aktuell bei 80,54 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen und weist Booking weder als überkauft noch als überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Booking-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.