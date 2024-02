Boohoo.Com ADR Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten Wochen gab es bei Boohoo keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies zeigt sich darin, dass in den sozialen Medien keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen festgestellt wurden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Boohoo in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Die technische Analyse der Boohoo-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 38,92 GBP lag, was einem Unterschied von +9,76 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (35,46 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 37,11 GBP, nur leicht unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Boohoo in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boohoo mit einem Wert von 19,14 unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "günstig" betrachtet werden kann. Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie eine Rendite von -25,04 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors liegt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Boohoo, wobei die technische Analyse positiver ausfällt als die fundamentale und der Branchenvergleich. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.