Boohoo.Com ADR Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von Boohoo hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -19,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Boohoo damit um 25,12 Prozent unter dem Durchschnitt (5,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 4,93 Prozent, und Boohoo liegt aktuell 24,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Boohoo. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Boohoo jedoch nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Boohoo eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aus dieser Stimmungsanalyse ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für Boohoo aus Anlegersicht.

In fundamentalen Analysen gilt die Aktie von Boohoo aufgrund des niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV von 19,14 liegt insgesamt 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 25,8 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".