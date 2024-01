Boohoo.Com ADR Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Für Boohoo liegt der RSI bei 39,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,3, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Boohoo in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,45 Prozent erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Boohoo um 10,01 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Gut, 4 Neutral und 4 Schlecht Einschätzungen für Boohoo abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 43,36 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Boohoo-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.