Boohoo.Com ADR Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Boohoo im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ist in den letzten 12 Monaten um -25,04 Prozent gesunken, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Boohoo bei -4,09 Prozent, was ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Boohoo derzeit ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,14, was 10 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Boohoo-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 17,96 Punkten, was bedeutet, dass die Boohoo-Aktie aktuell überverkauft ist und deshalb ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Boohoo in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen weder bedeutend mehr noch weniger Beachtung als üblich, weshalb die Boohoo-Aktie in diesen Kategorien jeweils ein "Neutral"-Rating erhält.

