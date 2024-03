Boohoo Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Boohoo.com":

Das Anleger-Sentiment für Boohoo bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute ein "Neutral"-Rating auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Boohoo-Aktie. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 36,19, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt hingegen bei 71,17 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Boohoo-Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht wird Boohoo im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,14, was einen Abstand von 11 Prozent zum Branchen-KGV von 21,41 bedeutet. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Boohoo bei 34,68 GBP verläuft, während der Aktienkurs bei 33,59 GBP liegt, was einem Abstand von -3,14 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 35,13 GBP ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von -4,38 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Einstufung für die Boohoo-Aktie.