Boohoo Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Meinung, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Boohoo haben wir eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt und bewerten dies als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Boohoo bei 34 GBP und ist damit -3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,96 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Die Diskussionen über Boohoo in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boohoo bei 19,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.