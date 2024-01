Boohoo Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Boohoo.com":

Die Boohoo-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht positiv, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,33 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,01 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,99 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,11 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +16,8 Prozent darüber. Daher erhält die Boohoo-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Die Dividendenpolitik wird daher von unseren Analysten neutral bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Boohoo-Aktie mit 19,14 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" um 26 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, da die Diskussion in den letzten Tagen hauptsächlich um positive Themen kreiste und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung und einem "Gut"-Rating führt.