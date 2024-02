Boohoo Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Boohoo.com":

Die britische Mode- und Beauty-Marke Boohoo verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,54 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysten haben die Aktie von Boohoo in den letzten zwölf Monaten mit insgesamt 3 guten, 2 neutralen und 3 schlechten Bewertungen versehen. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Boohoo, das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch bei 44,7 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,85 % bedeutet und damit eine Einstufung als "Gut" ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Boohoo mit -25,04 % mehr als 21 % darunter. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt Boohoo mit einer Rendite von -4,09 % um 20,94 % darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Boohoo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 35,46 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 38,92 GBP, was einer positiven Entwicklung von 9,76 % entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 37,11 GBP liegt auch nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Boohoo eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.