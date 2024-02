Boohoo Aktie: Augen auf!

Boohoo: Anleger-Stimmung "Gut", aber technische Analyse und Branchenvergleich deuten auf "Schlecht" Rating hin

In den letzten zwei Wochen wurde Boohoo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Die technische Analyse zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 35,34 GBP liegt, die Aktie selbst aber einen Kurs von 36,1 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,15 Prozent und zum GD50 -2,56 Prozent, was zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Boohoo momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet hingegen auf "Neutral" hin.

Im Branchenvergleich erzielte Boohoo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,04 Prozent, was einer Underperformance von -16,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche entspricht. Verglichen mit dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Boohoo sogar 18,85 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Branchenvergleichs ein gemischtes Bild, das eine "Schlecht" Bewertung für Boohoo nahelegt.