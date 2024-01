Bonzun AB Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Anlegerstimmung gegenüber der Bonzun-Aktie war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab überwiegend negative Themen, ohne positive Diskussionen, was sich auch in den neuesten Nachrichten widerspiegelt. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bonzun daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bonzun-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 89, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 62,32, was auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Bonzun auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Bonzun-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Bonzun-Aktie im Internet ergibt eine neutrale Bewertung, da die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist.

Insgesamt erhält Bonzun daher von der Redaktion aufgrund der Anlegerstimmung, des RSI und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Beim langfristigen Stimmungsbild wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.